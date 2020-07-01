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Восстановление Донбасса: Япония планирует выделить более $4 миллионов

Восстановление Донбасса: Япония планирует выделить более $4 миллионов
19:17 Сегодня Телеграф Укринформ
Правительство Японии выделит более 4 млн долларов США для удовлетворения гуманитарных нужд и восстановления восточных областей Украины. Об этом на брифинге в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кураи.

"Япония заверяет вас в готовности продолжать оказание поддержки Украине в отстаивании ее суверенитета и территориальной целостности - как и во времена обретения независимости - помогая в имплементации реформ для демократизации и экономического развития", - заявил посол.

Он подчеркнул, что одним из основных приоритетов для Японии "именно безопасность и благополучие жителей Донецкой и Луганской областей".

"Следовательно, еще 5 дополнительных проектов, профинансированных нашим правительством на 4,23 млн долларов США, будут реализованы в этом году четырьмя агентствами ООН - Программой развития ООН, Управлением по обслуживанию проектов ООН, Международной организацией по миграции и УВКПБ ООН, а также при участии МККК. Общая сумма такой помощи составляет 51,4 млн долларов США по состоянию на этот момент - включительно с текущими проектами", - отметил Такаши Кураи.

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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине , а также международные неправительственные организации за содействие и систематическую помощь Украине.

"Именно то, что делает правительство Японии сегодня финансово, - оно это делает именно для людей и о людях. И то, что делают сегодня члены команды ООН и МККК - они это делают для людей и о людях. Это настоящие послы, которые несут то тепло и любовь, в которых нуждаются люди сегодня страдают от этой гибридной войны", - добавил Резников.

Министр также подчеркнул, что выделенные средства будут направлены на удовлетворение гуманитарных нужд, поддержку уязвимых слоев населения, восстановление восточных областей Украины и неотложной помощи системе здравоохранения Украины для военнослужащих. 

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В частности, 1,740 тыс. долларов США в течение 12 месяцев планируется направить на оказание неотложной помощи в рамках системы здравоохранения именно военнослужащих в Украине для закупки медицинского оборудования.

Кроме того, почти миллион долларов помощи будет направлен на поддержку ВПО, пострадавших в результате конфликта, а именно на создание рабочих мест и восстановление экономической инфраструктуры.

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Украина, Япония, Донбасс.

Автор:

Телеграф
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