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День Канады: Зеленский поздравил Трюдо с праздником

День Канады: Зеленский поздравил Трюдо с праздником
20:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил канадского премьер-министра Джастина Трюдо с Днем Канады, который ежегодно отмечают 1 июля.

"С Днем Канады! В разные исторические периоды Канада стала домом для многих украинцев, которые сегодня составляют одну из самых влиятельных украинских диаспор в мире.

Джастин Трюдо, мы ценим дружбу и поддержку между Украиной и Канадой.

Оставайтесь сильными и здоровыми", - написал Зеленский в Twitter.

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Отметим, День Канады знаменует годовщину подписания 1 июля 1867 года акта о Британской Северной Америке, объединившем три провинции в единое государство Канада.

Праздник отмечается ежегодно 1 июля как в Канаде, так и за ее пределами.

Как сообщалось, ранее Президент Зеленский поздравил латвийского коллегу Егилса Левитса с 65-летием и выразил надежду на скорую встречу.

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Украина, Канада, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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