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Посол Украины во Франции отреагировал на "крымский вояж" евродепутата: Весь цивилизованный мир даст вам достойную оценку

Посол Украины во Франции отреагировал на "крымский вояж" евродепутата: Весь цивилизованный мир даст вам достойную оценку
Обновлено 00:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Посол Украины во Франции Олег Шамшур упрекнул евродепутата Тьерри Мариани в бравировании презрением к международному праву и заверил, что достойная оценка цивилизованного мира не заставит себя долго ждать. Об этом Шамшур написал в Twitter.

"Господин Тьерри Мариани, мы вас услышали. Хотим заверить, что ни один из ваших крымских подвигов никогда не останется без нашей реакции. Продолжайте дальше хвалиться тем, как вы попираете принципы международного права. Весь цивилизованный мир даст вам достойную оценку. #CrimeaIsUkraine", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что посольство Франции в Украине четко и решительно отреагировало на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента в аннексированный РФ Крым, назвав его "личной инициативой", а аннексию полуострова Россией – незаконной.

Накануне первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обратила внимание посла на недопустимость контактов граждан Франции с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях Украины. В связи с этим Джапарова обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым.

МИД: Джапарова обсудила с послом Франции взаимодействие по защите суверенитета Украины

Тьерри Мариани уже не впервые посещает оккупированный Россией украинский Крым. За это, в частности, прокуратура Украины возбудила уголовное дело против него за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию, а СБУ запрещала ему въезд в страну.

Мариани известен своей активной прокремлевской позицией, он является сопредседателем ассоциации "Франко-российский диалог", которая лоббирует кремлевские интересы во Франции.

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Все по теме:

Франция, Олег Шамшур, Оккупированный Крым, Тьерри Мариани.

Автор:

Телеграф
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