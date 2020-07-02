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Трагедия рейса PS752: Франция пригласила Украину к участию в расшифровке "черных ящиков"

Трагедия рейса PS752: Франция пригласила Украину к участию в расшифровке "черных ящиков"
02:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук
Украина получила от Франции приглашение к участию в расшифровке "черных ящиков" Boeing-737, который был сбит в Тегеране в начале года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на странице в Facebook.

"Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РS752, которые (согласно предварительным обещаниями Ирана) должны прибыть в Леон 20 июля с.г.", - отметил Енин.

Он подчеркнул, что задача Украины - обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752. Это позволит добиться справедливости и достойных компенсаций семьям погибших.

Ранее Франция и Иран согласовали дату начала анализа "черных ящиков" самолета МАУ - 20 июля 2020 года.

Как сообщалось ранее, 22 июня глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зарифе заявил, что бортовые самописцы сбитого самолета МАУ отправят во Францию. Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации информацию подтвердили.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе заявил, что государство готово выплатить компенсацию за трагедию Boeing 737.

Само событие произошло в ночь с 7 на 8 января: в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ.

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На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство погибших - из Ирана и Канады.

В субботу утром, 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что в украинский самолет Boeing 737 попала ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

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Украина, Франция, Иран, PS752.

Автор:

Телеграф
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