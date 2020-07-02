Украина в ООН напомнила о нарушениях прав человека в Крыму: призывает перейти к "более решительным действиям"

"Юрий Клименко в очередной раз привлек внимание участников диалога к продолжающимся грубым нарушениям Россией прав человека и международного гуманитарного права, имеющие место на временно оккупированном полуострове: прежде всего, преследования коренного народа Крыма — крымских татар и этнических украинцев, принудительного призыва местной молодежи в ряды Вооруженных сил России, незаконной паспортизации, насильственной депортации с целью изменения демографического состава населения", — говорится в сообщении.
Также постпред Украины осудил попытки России различными методами "легитимизировать незаконную оккупацию АРК, в том числе путем проведения на оккупированных территориях так называемого референдума по поправкам к российской конституции".
На сайте представительства России опубликовано выступление посла России Геннадия Гатилова во время интерактивного диалога с Бачелетом, однако в тексте про аннексированный Крым упоминаний нет.