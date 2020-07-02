Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Заболеваемость COVID-19 резко выросла: в Украине вновь почти 900 случаев
Заболеваемость COVID-19 резко выросла: в Украине вновь почти 900 случаев
Июльская жара идет в Украину: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Июльская жара идет в Украину: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)
Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)
День Зосимы: народные приметы и запреты 2 июля
День Зосимы: народные приметы и запреты 2 июля

"Я пойду на местные выборы": Кернес снова собирается баллотироваться в мэры Харькова

"Я пойду на местные выборы": Кернес снова собирается баллотироваться в мэры Харькова
Обновлено 09:52 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Геннадий Кернес заявил о намерении снова баллотироваться в мэры Харькова. Он отметил, что у него нет политических амбиций "всеукраинского масштаба".

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что снова собирается баллотироваться на должность городского головы. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

"Я – да. Я пойду в мэры города. Я пойду на местные выборы с "Блоком Кернеса – успешный Харьков", – сказал Кернес. Городской голова рассказал, что у него нет политических амбиций "всеукраинского масштаба", хотя он и был в списке партии "Оппозиционный блок" на выборах в Верховную Раду в 2019 году.

"В прошлом году у меня не было амбиций. Я бы не пошел, если бы мы преодолели пятипроцентный барьер, то я бы не пошел в народные депутаты. Я бы отказался. Я говорил, что я откажусь. А зачем я шел? Потому что была команда и у нас была стратегия", – подчеркнул Кернес.

Ранее председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что не видит оснований для отмены местных выборов из-за пандемии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Местные выборы, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зубная боль: как помочь самому себе
02 Роскошная шевелюра: продукты, которые ускорят рост волос
03 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
04 Зеленский объявил выговор главе Сумской облгосадминистрации
05 Трагедия рейса PS752: Франция пригласила Украину к участию в расшифровке "черных ящиков"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВНО-2020 в Украине - сегодня состоится тестирование по физике
ВНО-2020 в Украине - сегодня состоится тестирование по физике
С сегодняшнего дня в Украине открываются кинотеатры
С сегодняшнего дня в Украине открываются кинотеатры
Паводки на западе Украины: подтопленными остаются еще 12 сел
На западе Украины подтопленными остаются еще 12 сел
Как правильно загадывать желания, чтобы они чаще сбывались
Как правильно загадывать желания, чтобы они чаще сбывались
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь