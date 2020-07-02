"Я пойду на местные выборы": Кернес снова собирается баллотироваться в мэры Харькова

Геннадий Кернес заявил о намерении снова баллотироваться в мэры Харькова. Он отметил, что у него нет политических амбиций "всеукраинского масштаба".

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что снова собирается баллотироваться на должность городского головы. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

"Я – да. Я пойду в мэры города. Я пойду на местные выборы с "Блоком Кернеса – успешный Харьков", – сказал Кернес. Городской голова рассказал, что у него нет политических амбиций "всеукраинского масштаба", хотя он и был в списке партии "Оппозиционный блок" на выборах в Верховную Раду в 2019 году.

"В прошлом году у меня не было амбиций. Я бы не пошел, если бы мы преодолели пятипроцентный барьер, то я бы не пошел в народные депутаты. Я бы отказался. Я говорил, что я откажусь. А зачем я шел? Потому что была команда и у нас была стратегия", – подчеркнул Кернес.

Ранее председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что не видит оснований для отмены местных выборов из-за пандемии.