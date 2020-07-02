Зеленский назначил нового посла Украины в Испании

Президент Украины Владимир Зеленский назначил директора департамента консульской службы МИДа Украины Сергея Погорельцева послом Украины в Королевстве Испания.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил посла Украины в Испании. Соответствующие указы были обнародованы на сайте президента в четверг.

"Уволить Щербу Анатолия Анатольевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Испания", - сообщается в указе №262/2020.

Указом №263/2020 Зеленский назначил послом Украины в Испании Сергея Погорельцева.

Как сообщалось, Анатолий Щерба был назначен послом Украины в Испании указом президента Украины Петра Порошенко в марте 2016 года.

Сергей Погорельцев – украинский дипломат, ранее уже занимал должность посла Украины в Испании – с июля 2012 года по ноябрь 2013 года. С сентября 2016 года и по текущий момент – директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 июля объявил выговор председателю Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко.