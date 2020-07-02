Хомчак: Реформа системы логистики украинской армии находится на начальном этапе

Реформа системы логистики войска находится на начальном этапе, пока кардинальных, системных изменений нет. Об этом заявил в интервью Армия Иnform Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

"В результате реформирования системы логистического обеспечения должен быть создан единый орган военного управления, а главное - эффективный, который будет обеспечивать войска всеми видами вооружения, военной техники и материально-техническими средствами. Сейчас реформу системы логистики войска я оцениваю как такую, что находится лишь на начальном этапе.

Кардинальных, системных изменений, к сожалению, пока нет", - отметил он.

По словам Хомчака, фактически, кроме смены вывески и определенных структурных переформатирований, других результатов он не видит.

"Мало изменить названия структурных подразделений, важно ввести новые принципы организации снабжения имущества в войска. Надо определиться с типичной моделью такого центра, их количеством, местоположением. Главное требование к новой системе логистики - эффективность. Минимум бумажной работы, зато электронный учет. Все должно быть продумано до мелочей. Минимум документальной работы для командиров на оформление заявки на необходимое имущество, минимальное плечо подвоза, максимально загруженная машина. А не так, как иногда сегодня, за двумя или четырмя шинами машину направляют за несколько километров", - добавил он.

Как сообщалось, в дальнейшем каждую из бригад украинских военных, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать противотанковыми ракетными комплексами "Джавелин" (Javelin).