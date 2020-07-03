Саакашвили: В любом парламенте в Украине есть межфракционные теневые контрабандисты

Экс-президент Грузии говорит, что к группе контрабандистов, в частности, принадлежит группа Павлюка.

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что в парламенте Украины есть "межфракционное объединение контрабандистов".

Об этом он сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

"В любом парламенте в Украине почему-то всегда появляется большая группа теневых контрабандистов. Это межфракционная группа. Это межфракционное объединение контрабандистов. Я их знаю уже, к сожалению, хорошо, потому что они начинают блокировать. Они распространяют сплетни, они заказывают статьи, они уже бегают по всем органам. Группа Павлюка, например. Группа Павлюка очень интенсивно этими вещами занимается. И есть много других групп, на региональном масштабе которые этим занимаются. Давайте скажем, как есть: куда ни ткнёшься, есть какая-то группа заинтересованная. На недрах, уверен, "сидит" такая же группа. Я уверен, что "сидит" такая же группа на налоговых схемах", - сказал он.

Напоминаем, на заседании Национального совета реформ под председательством Президента Украины Владимира Зеленского обсудили концепцию реформирования таможни.