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Нардепы "Евросолидарности" и "Слуги народа" поссорились в Раде: Разумков ответил на российском языке

Нардепы "Евросолидарности" и "Слуги народа" поссорились в Раде: Разумков ответил на российском языке
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер
При рассмотрении законопроекта о вступлении детей с оккупированных территорий в учебные заведения на подконтрольной правительству территории Украины в Раде поссорились нардепы "Евросолидарности" и "Слуги народа".

Нардеп "ЕС" Ирина Геращенко отметила, что дети воинов-ветеранов и погибших в АТО остаются без таких льгот, как дети с оккупированных территории.

Также Геращенко отметила, что закон рассматривают поздно, ведь вступительная кампания уже на носу.

В то же время нардеп от "Слуги народа" призвал "ЕС" дать возможность детям вступать в учебные заведения Украины.

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После этого в Раде началась потасовка. "Евросолидарность" заблокировала трибуну парламента и требовала ответить на реплику "слуги".

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Все по теме:

Верховная Рада, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Европейская солидарность.

Автор:

Телеграф
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