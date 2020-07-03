Нардепы "Евросолидарности" и "Слуги народа" поссорились в Раде: Разумков ответил на российском языке

При рассмотрении законопроекта о вступлении детей с оккупированных территорий в учебные заведения на подконтрольной правительству территории Украины в Раде поссорились нардепы "Евросолидарности" и "Слуги народа".

Нардеп "ЕС" Ирина Геращенко отметила, что дети воинов-ветеранов и погибших в АТО остаются без таких льгот, как дети с оккупированных территории.

Также Геращенко отметила, что закон рассматривают поздно, ведь вступительная кампания уже на носу.

В то же время нардеп от "Слуги народа" призвал "ЕС" дать возможность детям вступать в учебные заведения Украины.

«Не повышайте на меня голос и не тыкайте пальцем»: Разумков на русском языке кричал депутатам от "ЕС", чтобы они не ломали мебель в Верховной Раде. Партию ЕС не устраивает закон о праве для детей Донбасса поступать в ВУЗы Украины без ВНО, а для остальных надо pic.twitter.com/iL1sML3s7k — Віталій Барабаненко (@baraban088) July 3, 2020

После этого в Раде началась потасовка. "Евросолидарность" заблокировала трибуну парламента и требовала ответить на реплику "слуги".