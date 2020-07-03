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Британия о голосовании за "обнуление" Путина в Крыму: Это недопустимо

Британия о голосовании за "обнуление" Путина в Крыму: Это недопустимо
15:41 Сегодня Телеграф УНИАН
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии не признает голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации в оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в Facebook.

"Использование Россией территории Крыма для голосования за поправки в конституцию РФ недопустимо. Великобритания не признает и никогда не признает такого голосования на суверенной украинской территории. Мы солидарны с Украиной в напоминании России и миру, что Крым - это Украина", - заявили британские дипломаты.

Как сообщалось ранее, 1 июля в РФ прошло основное голосование по поправкам в Конституцию.

Внесение изменений в Конституцию президент РФ Владимир Путин инициировал в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрили более половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет - в отличие от референдума, где нужно, чтобы на участки пришли более половины избирателей.

Поправки в Конституцию РФ: Кремль назвал триумфом результаты голосования

Ранее Путин, комментируя поправку к Конституции РФ, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе "года через два вместо нормальной работы на многих уровнях власти" начнется "рыскание глазами" в поисках возможных преемников.

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Все по теме:

Великобритания, Россия, Владимир Путин, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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