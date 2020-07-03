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Выход США из Договора по открытому небу: в МИД назвали "настоящую причину"

Выход США из Договора по открытому небу: в МИД назвали "настоящую причину"
Обновлено 16:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay
Настоящими причинами выхода США из Договора по открытому небу были спровоцированные Россией сознательные многолетние действия, направленные на слом общеевропейских режимов в сфере контроля над вооружениями и военной сдержанности, а также на сокрытие военных приготовлений, процессов масштабного развертывания новых систем ударных вооружений вблизи украинско-российской границы, а также на аннексированных и временно оккупированных украинских территориях, заявило Министерство иностранных дел Украины.

"Украинская сторона считает, что настоящими причинами выхода США из Договора были спровоцированные Россией сознательные многолетние действия, направленные на слом общеевропейских режимов в сфере контроля над вооружениями и военной сдержанности, а также на сокрытие военных приготовлений, процессов масштабного развертывания новых систем ударных вооружений вблизи украинско-российской государственной границы, на временно оккупированных территориях Автономной республики Крым и г. Севастополь, Луганской и Донецкой областей", - говорится в комментарии МИД Украины по поводу внеочередной конференции государств-участников Договора по открытому небу в пятницу.

В то же время в министерстве подчеркнули, что Украина совместно с государствами-партнерами из числа членов НАТО и ЕС продолжит участие в Договоре по открытому небу и его имплементацию. "Как и ранее, Украина настаивает на добросовестном выполнении предусмотренных этим Договором обязательств всеми без исключения государствами-участниками", - подчеркнули в ведомстве.

Указывается, что сохранение Договора по открытому небу и продолжение участия в нем отвечает интересам военной безопасности Украины, а также приоритетам евро-атлантической интеграции.

"Воздушный мониторинг за военной деятельностью, а также обмен информацией с государствами-партнерами составляют важный источник информации, необходимой для оценки военной и военно-политической обстановки в условиях противодействия вооруженной агрессии России", - пояснило МИД.

Также проведение совместных наблюдательных миссий с участием украинских и иностранных инспекторов, как и использование украинского самолета "АН-32" в интересах наблюдательных миссий НАТО, является одним из важных направлений практического взаимодействия и элементом достижения оперативной совместимости между вооруженными силами государств-членов и Украины, поясняется в комментарии.

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Украина призвала все государства-участники обеспечить соблюдение и дальнейшую имплементацию Договора, а также к активному противодействию попыткам Москвы манипулировать его положениями с целью легализации последствий вооруженной агрессии России против Украины, временной оккупации и незаконной аннексии части суверенной территории Украины.

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США, Россия, МИД.

Автор:

Телеграф
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