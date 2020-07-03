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Кулеба: Кремль никогда не ставил задачи обменять людей на людей

Кулеба: Кремль никогда не ставил задачи обменять людей на людей
Обновлено 21:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Воду в аннексированный Крым нельзя подавать даже в обмен на людей, поскольку на полуострове фактически неиссякаемый потенциал для пополнения так называемого обменного фонда. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в программе "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом".

"Здесь важно понимать, что Кремль никогда не ставил задачи обменять людей на людей. То есть люди всегда сопутствуют неким политическим и экономическим договоренностям основным, с тем условием, которые Кремль выставляет. Что касается ситуации с водой, понимаете, проблема же главная в чем заключается, в том, что в Крыму фактически неиссякаемый потенциал для пополнения так называемого обменного фонда. Кремль удерживает 130 человек практически, завтра он всех отпустит за воду, а послезавтра он наберет 500 человек, и что, воду обратно выключать? То есть, на мой взгляд, это не вариант. Люди должны обмениваться на людей, политические и экономические договоренности должны идти отдельно", - отметил он.

Ранее Кулеба заявлял, что отсутствие воды в аннексированном Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность, и Украина не будет подавать воду на полуостров до его деоккупации.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым. По его словам, вопрос возобновления поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу не стоит пока на повестке дня украинского правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что водоснабжение Крыма "не является предметом какого-то торга", добавив, что вода не подается на полуостров и "физически не может туда подаваться".

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина может возобновить поставку воды в Крым только после деоккупации полуострова.

В то же время, по мнению председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, вопрос подачи воды в оккупированный Крым для президента РФ Владимира Путина может стать поводом для расширения агрессии.

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Подобное мнение выразил и экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес. По его данным, во время учений "Кавказ-2020" Россия может объявить о "гуманитарном кризисе" в Крыму из-за нехватки воды, а затем захватить дамбу в Херсоне, чтобы вернуть воду на аннексированный полуостров, сказав, что у нее "не было выбора".

Проблемы с водой начались в Крыму после аннексии полуострова Россией в 2014 году, когда Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.

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Все по теме:

Россия, Дмитрий Кулеба, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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