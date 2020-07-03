Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава МИД Турции: Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, это наша принципиальная позиция
Глава МИД Турции: Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, это наша принципиальная позиция
Кулеба: Кремль никогда не ставил задачи обменять людей на людей
Кулеба: Кремль никогда не ставил задачи обменять людей на людей
Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Полный парад планет 4 июля: что категорически запрещено делать в это время
Парад планет 4 июля: что нельзя делать в это время

Глава МИД Турции: Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, это наша принципиальная позиция

Глава МИД Турции: Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, это наша принципиальная позиция
21:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркивает, что принципиальная позиция Турции по непризнанию незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией никогда не изменится. Об этом Чавушоглу сказал в Анталии на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Глава МИД Турции заявил, что обе страны тесно сотрудничают на всех международных площадках. "На каждой такой площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция и она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим", - подчеркнул Чавушоглу.

В свою очередь, Кулеба заявил, что Украина благодарна Турции за поддержку территориальной целостности и за принципиальную позицию в отношении Крыма, которая, по его словам, "проявляется не только в заявлениях, но и в конкретных действиях, в том числе в части обеспечения соблюдения санкционного режима в отношении незаконно оккупированного полуострова".

Глава МИД Украины подчеркнул, что обе страны являются надежными друзьями и партнерами на двустороннем уровне и во всех международных организациях. "И будем в дальнейшем делать все для поддержания стабильности международного порядка и недопущения его нарушения со стороны тех государств, которые считают возможным совершать агрессию и незаконно оккупировать территории других стран", - сказал Кулеба.

Кулеба: Кремль никогда не ставил задачи обменять людей на людей

Как сообщалось ранее, Россия ежегодно тратит около 5 млрд долларов на войну и зарплаты представителям оккупационных администраций Крыма и Донбасса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Турция, Россия, МИД, Мевлют Чавушоглу, Дмитрий Кулеба, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионки Украины сестры Махно задумались о смене гражданства из-за чиновнического произвола
02 Можно ли заменить кофе цикорием: вред и польза
03 Тина Кароль продолжает "соблазнять" фанатов эротическими снимками
04 Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться
05 40-градусная жара с дождями и грозами: чем "удивит" погода в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Тяжелое, но необходимое решение&quot;: Смолия отправили в отставку
"Тяжелое, но необходимое решение": Смолия отправили в отставку
ВОЗ о ситуации с коронавирусом: Людям нужно проснуться, цифры не лгут
ВОЗ о ситуации с коронавирусом: Людям нужно проснуться
В столице запустили 4G на восьми станциях метро
В столице запустили 4G на восьми станциях метро
&quot;Я требую наказания этих подонков!&quot; Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке
"Я требую наказания этих подонков!" Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь