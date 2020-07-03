Глава МИД Турции: Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, это наша принципиальная позиция

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркивает, что принципиальная позиция Турции по непризнанию незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией никогда не изменится. Об этом Чавушоглу сказал в Анталии на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Глава МИД Турции заявил, что обе страны тесно сотрудничают на всех международных площадках. "На каждой такой площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция и она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим", - подчеркнул Чавушоглу.

В свою очередь, Кулеба заявил, что Украина благодарна Турции за поддержку территориальной целостности и за принципиальную позицию в отношении Крыма, которая, по его словам, "проявляется не только в заявлениях, но и в конкретных действиях, в том числе в части обеспечения соблюдения санкционного режима в отношении незаконно оккупированного полуострова".

Глава МИД Украины подчеркнул, что обе страны являются надежными друзьями и партнерами на двустороннем уровне и во всех международных организациях. "И будем в дальнейшем делать все для поддержания стабильности международного порядка и недопущения его нарушения со стороны тех государств, которые считают возможным совершать агрессию и незаконно оккупировать территории других стран", - сказал Кулеба.

Как сообщалось ранее, Россия ежегодно тратит около 5 млрд долларов на войну и зарплаты представителям оккупационных администраций Крыма и Донбасса.