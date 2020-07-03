Минэкоэнерго разделили: Рада одобрила изменения в госбюджете

Верховная Рада Украины приняла закон, которым вносятся изменения в государственный бюджет, что позволит выделить средства для деятельности новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов после отделения его от Министерства энергетики.

За принятие за основу и в целом законопроекта (№3664) "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" проголосовали 238 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу сказано, что целью принятия данного акта является определение Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины главным распорядителем средств, а также обеспечение его финансовыми ресурсами для надлежащего выполнения возложенных на него функций по формированию и реализации соответствующей политики.

Законопроектом предлагается передать бюджетные назначения, предусмотренные Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины для выполнения бюджетных программ, направленных на защиту окружающей среды и природных ресурсов, а также привести в соответствие названия главных распорядителей средств.

Как сообщалось ранее, 27 мая Кабинет министров Украины одобрил постановление, которым функции объединенного Министерства энергетики и защиты окружающей среды, которое существовало менее девяти месяцев, разделяются на два ведомства.

Целью этого является оптимизация работы министерства путем разделения полномочий в сферах защиты окружающей среды и энергетики, что даст возможность комплексно упорядочить формирование государственной политики в этих сферах.

19 июня Верховная Рада назначила заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского главой Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.