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"Мы не достали наше оружие": Арахамия рассказал, почему сегодня не рассмотрели законопроект об "игорке"

"Мы не достали наше оружие": Арахамия рассказал, почему сегодня не рассмотрели законопроект об "игорке"
22:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает применить на следующем пленарном заседании Верховной Рады "креативное оружие", чтобы прекратить затягивание с принятием закона об игорном бизнесе.

В комментарии журналистам он отметил, что сегодня не удалось завершить рассмотрение законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д), потому что "мы не достали наше оружие".

"Когда я пришел в зал, то казалось, что все уже поняли, какое у нас есть оружие, и сказали, что давайте мы каждый по 10 поправок скажет, и пойдем уже и будем голосовать. И поэтому мы не применили (оружие - ред). Потому что наше оружие блокирует парламент на два дня", - сказал Арахамия.

Он добавил, что потом в зале, как это бывает обычно в парламенте, "начали один другого хаять", было потеряно время - закон так и не был принят.

"Сейчас у нас такая дилемма - в следующий пленарный вторник (речь идет о 14 июля - ред.) сразу начать с оружия, или за эту неделю все уже немного переоценят ситуацию. Я думаю, что мы до 12:00 поработаем в штатном режиме и увидим, как это движется. Если не движется, то с 12:30 у нас начнется применение нашего оружия", - сказал председатель фракции.

Он отказался уточнять, о каких методах идет речь, а лишь заметил, что в парламенте еще такого никто не применял. "Регламентом предусмотрено. Это будет креативный подход", - пообещал Арахамия.

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Как сообщалось ранее, 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д). Законопроектом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, а также через интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах, а также ее проведения через интернет; выпуск и проведение лотерей; организация и проведение азартных игр в покер через интернет.

Рассмотрение поправок к законопроекту во втором чтении в сессионном зале продолжается с 30 июня. В соответствии с Регламентом, депутаты не могут перейти к рассмотрению других законопроектов, не приняв решения по законопроекту, который рассматривают. Депутаты оппозиционных партий выступают против принятия законопроекта об игорном бизнесе: они настаивают на рассмотрении своих поправок, таким образом затягивают процесс его принятия.

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Верховная Рада, Слуга народа, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
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