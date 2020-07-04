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Шмыгаль рассказал, когда будет определена кандидатура нового главы НБУ

Шмыгаль рассказал, когда будет определена кандидатура нового главы НБУ
Обновлено 02:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НБУ
Денис Шмыгаль сообщил, когда может появиться новый председатель Национального банка.

Руководители финучреждений предоставили свои предложения относительно нового председателя Национального банка.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Нужно время на консультации, которые были вчера начаты, чтобы выбрать надлежащую кандидатуру. Требований два-высокий профессионализм и кристальная репутация ", - отметил Шмыгаль.

По его мнению, кандидатура руководителя Нацбанка может быть определена в течение нескольких дней.

"Все руководители банков назвали свои предложения. Есть шорт-лист, который удовлетворяет наших международных партнеров ", - рассказал премьер.

По его словам, отставка Якова Смолия была неожиданной.

"Эта отставка была определенной неожиданности для правительства, и для рынка. Но по состоянию на вчера Президент Украины с моим участием провел консультации с правлением Нацбанка, с советом Нацбанка, с руководителями государственных банков, с руководителями крупнейших коммерческих банков. Абсолютно стабильный настроение", - сказал Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что законодательство Украины прописано так, что замена руководителя Нацбанка не повлияет ни на стабильность валюты, ни на курс валюты.

"Неназначение сегодня руководителя подтверждает неожиданность решения", - добавил Шмыгаль.

Напоминаем, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля подал президенту заявление об увольнении из - засистематический политическое давление".

В свою очередь в Офисе Президента заверили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма, добавив, что "безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины".

2 июля Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Смолия с должности главы НБУ.

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об увольнении Смолия.

3 июля Верховная Рада уволила его с должности.

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НБУ, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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