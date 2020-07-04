Шмыгаль рассказал, когда будет определена кандидатура нового главы НБУ

Денис Шмыгаль сообщил, когда может появиться новый председатель Национального банка.

Руководители финучреждений предоставили свои предложения относительно нового председателя Национального банка.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Нужно время на консультации, которые были вчера начаты, чтобы выбрать надлежащую кандидатуру. Требований два-высокий профессионализм и кристальная репутация ", - отметил Шмыгаль.

По его мнению, кандидатура руководителя Нацбанка может быть определена в течение нескольких дней.

"Все руководители банков назвали свои предложения. Есть шорт-лист, который удовлетворяет наших международных партнеров ", - рассказал премьер.

По его словам, отставка Якова Смолия была неожиданной.

"Эта отставка была определенной неожиданности для правительства, и для рынка. Но по состоянию на вчера Президент Украины с моим участием провел консультации с правлением Нацбанка, с советом Нацбанка, с руководителями государственных банков, с руководителями крупнейших коммерческих банков. Абсолютно стабильный настроение", - сказал Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что законодательство Украины прописано так, что замена руководителя Нацбанка не повлияет ни на стабильность валюты, ни на курс валюты.

"Неназначение сегодня руководителя подтверждает неожиданность решения", - добавил Шмыгаль.

Напоминаем, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля подал президенту заявление об увольнении из - засистематический политическое давление".

В свою очередь в Офисе Президента заверили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма, добавив, что "безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины".

2 июля Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Смолия с должности главы НБУ.

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об увольнении Смолия.

3 июля Верховная Рада уволила его с должности.