Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава Одесской ОГА рассказал Зеленскому, когда уберут затонувший танкер Delfi
Глава Одесской ОГА рассказал Зеленскому, когда уберут затонувший танкер Delfi
Кулеба: Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода
Кулеба: Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода
Формула-1 набирает обороты: состоялась первая за долгое время квалификация
Формула-1 набирает обороты: состоялась первая за долгое время квалификация
Джорджо Армани назначили послом ООН по вопросам туризма в Италии
Джорджо Армани назначили послом ООН по вопросам туризма в Италии

День независимости США: Зеленский поздравил американцев

День независимости США: Зеленский поздравил американцев
17:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американцев с Днем независимости. Об этом он написал в Twitter.

"С Днем независимости США! В течение более 200 лет США были колыбелью демократии и стали примером для всего мира! Мы желаем республиканцам и демократам с Палаты представителей, республиканцам и демократам из Сената, и Белому дому сил противостоять всем вызовам. Украина с вами!" - написал Зеленский.

День независимости США - государственный праздник Соединенных Штатов Америки, который отмечается ежегодно 4 июля (часто так и называется: "Четвертое июля") и является федеральным выходным днем.

Зеленский об особом статусе Донбасса: Никто от Украины ничего не может требовать

Праздник установлен в честь Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании, которое было подписано 4 июля 1776.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Пуэрто-Рико произошли два сильных землетрясения
02 Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины
03 "Мы не Америка, мы не печатаем доллары": Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам
04 Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе
05 Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День независимости США: Зеленский поздравил американцев
День независимости США: Зеленский поздравил американцев
Коронавирус: куда девать использованные маски и перчатки
Коронавирус: куда девать использованные маски и перчатки
Порошенко: Преследования против меня – это месть неопытного политика Зеленского
Порошенко: Преследования против меня – это месть неопытного политика Зеленского
Эротический фильм &quot;365 дней&quot; обвинили в романтизации похищения и сексуального рабства
Эротический фильм "365 дней" обвинили в романтизации похищения и сексуального рабства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь