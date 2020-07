День независимости США: Зеленский поздравил американцев

"С Днем независимости США! В течение более 200 лет США были колыбелью демократии и стали примером для всего мира! Мы желаем республиканцам и демократам с Палаты представителей, республиканцам и демократам из Сената, и Белому дому сил противостоять всем вызовам. Украина с вами!" - написал Зеленский.

День независимости США - государственный праздник Соединенных Штатов Америки, который отмечается ежегодно 4 июля (часто так и называется: "Четвертое июля") и является федеральным выходным днем.

Happy #IndependenceDay, USA!

For 200+ years, the #USA has been the cradle of democracy and became an example for the whole world! We wish the @housegop and @housedemocrats, @SenateDems @SenateGOP, and @WhiteHouse the strength to withstand all challenges. #Ukraine is with you! pic.twitter.com/ybu7PHay19

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2020