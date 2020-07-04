Конституционные правки: ЕС осудил голосование в оккупированном Крыму

ЕС осуждает проведение голосования относительно поправок в Конституцию Российской Федерации, которое завершилось 1 июля и которое прошло на Крымском полуострове с нарушением международного права. Такое заявление 4 июля обнародовало Представительство Европейского Союза в Украине по согласованию с главами миссий стран-членов ЕС в Украине.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом ЕС осуждает проведение голосования относительно поправок в Конституцию Российской Федерации, которое завершилось 1 июля и которое прошло на Крымском полуострове с нарушением международного права.

Европейский Союз осуждает участие в голосовании относительно поправок в Конституцию Российской Федерации жителей территорий, которые в настоящее время неподконтрольны украинской власти, и которым выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу Минских соглашений.

Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня вступили в силу изменения в Конституцию РФ, которыми, в частности, предусмотрено "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Российские власти заявили, что поправки поддержали 77,9% участников голосования.

В то же время ряд стран осудил голосование за изменения в Конституцию РФ, которое проводилось с 25 июня по 1 июля, в том числе и на территории временно оккупированного Крыма, а также с привлечением жителей ОРДЛО, которым ранее были незаконно выданы российские паспорта.