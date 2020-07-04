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"Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО

"Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
Обновлено 22:25 Сегодня Телеграф Укринформ
"Европейская Солидарность" требует от власти решительной реакции на проведение Россией незаконного референдума на оккупированном Донбассе и в Крыму и вступление в силу изменений к Конституции РФ. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.

"Сегодняшним введением в действие конституционных изменений путинская Россия окончательно оформила свой реваншистский курс, бросив вызов всему демократическому миру", - считают в Евросолидарности.

В заявлении подчеркивается, что "проведение незаконного референдума в оккупированных Донбассе и Крыму, который предшествовал легитимизации конституции Путина, является не только очередным грубым нарушением суверенитета Украины, но и в очередной раз подтверждает, что участие в мирном процессе для России является не более чем дымовой завесой для последовательной реализации агрессивных планов против нашего государства".

У Евросолидарности нет никаких сомнений, что дальнейшие территориальные претензии будут осуществляться по линии "защиты российских граждан" и сопровождаться ползучей "паспортизацией" граждан Украины.

В партии призывают безотлагательно созвать заседание СНБОУ для комплексной оценки рисков на российском направлении; ввести национальные и требовать введения международных санкций против организаторов незаконного референдума на оккупированных территориях Украины; безотлагательно инициировать на различных международных площадках, включая Совет Безопасности ООН, обсуждение и осуждение противоправного голосования на оккупированных территориях Украины как подрывающего территориальную целостность нашего государства; вынести на международную повестку дня вопрос новой российской конституции как угрозы миру и безопасности; принять эффективные меры для недопущения дальнейшей "российской паспортизации" граждан Украины; прекратить подрывные действия против гуманитарной безопасности Украины и остановить узурпацию Россией и ее марионетками информационного пространства Украины.

Конституционные правки: ЕС осудил голосование в оккупированном Крыму

Как сообщалось, с сегодняшнего дня вступили в силу изменения в Конституцию РФ, которыми, в частности, предусмотрено "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Российские власти заявили, что поправки поддержали 77,9% участников голосования.

В то же время ряд стран осудили голосование за изменения в Конституцию РФ, проводившееся с 25 июня по 1 июля, в том числе и на территории временно оккупированного Крыма, а также с привлечением жителей ОРДЛО, которым ранее были незаконно выданы российские паспорта.

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, СНБО, Европейская солидарность.

Автор:

Телеграф
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