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Кулеба об освобождении Славянска и Краматорска: Так будет и с остальными, оккупированными РФ, территориями

Кулеба об освобождении Славянска и Краматорска: Так будет и с остальными, оккупированными РФ, территориями
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил об освобождении Славянска и Краматорска от российских оккупантов. Об этом он написал в Twitter.

"6 лет назад украинская армия освободила Славянск и Краматорск от оккупации. Сейчас эти мирные города живут нормальной жизнью. Так будет и с остальными территориями, временно оккупированными Россией. Возвращение в Украину - это возвращение к нормальной жизни, безопасности и развитию", - написал глава МИД.

Как сообщалось ранее, 5 июля 2014 года в 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли и в Краматорск. Первыми шли разведчики и саперы, за ними – другие воинские подразделения.

Освобождение этих городов, которые почти три месяца находились под вражеской оккупацией, стало очередной победой украинских военных над пророссийскими бандформированиями. Убегая, оккупанты оставили после себя огромные арсеналы оружия российского производства и запуганное местное население.

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В освобожденных городах постепенно налаживалась мирная жизнь, начали работать коммунальные и социальные службы. С 13 октября 2014 года Краматорск объявлено временным центром Донецкой области, где сейчас находится Донецкая областная государственная администрация.

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Все по теме:

МИД, Краматорск, Славянск, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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