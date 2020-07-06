Что будет с Netflix и другими стриминг-платформами: депутаты доработали закон о медиа

Депутаты предлагают усилить полномочия Национального совета по телерадиовещанию в части наложения санкций на медиа. Кроме того, законопроект о медиа не будет регулировать Netflix и другие стриминг-платформы.

Иностранные нелинейные медиа и платформы общего доступа к информации, в частности Netflix и Amazon Prime Video, изъяты из перечня субъектов, на которые будет распространяться регулирование законопроекта №2693-д "О медиа". Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Из числа субъектов, на которые распространяется регулирование закона "О медиа", изъяты иностранные нелинейные медиа и иностранные платформы общего доступа к информации (в частности, Netflix, Amazon Prime Video). Из перечня условий применения проекта изъяты положения о критериях доступности сервиса на территории Украины и возможности оплаты их гражданами или юридическими лицами Украины с территории Украины ", - отмечается в пояснительной записке.

В концепции предыдущей редакции законопроекта о медиа предлагалось ввести регистрацию в Украине стримингових сервисов, в том числе Netflix, Megogo, OLL.tv и таких социальных сетей, как Facebook, что предусматривало бы их налогообложение.

Как сообщалось, 19 мая Верховная Рада отправила в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа".

Ранее, 30 апреля, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект направить Комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики для подготовки на повторное первое чтение.

Комитет рекомендовал на базе основного и альтернативного законопроектов подготовить новую редакцию проекта закона о медиа с учетом замечаний и предложений экспертов Совета Европы, ведущих ассоциаций медийной индустрии и общественных организаций медийной сферы.

Законопроект №2693 "О медиа" зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года. Он предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

1 июля гуманитарный комитет рекомендовал Раде принять за основу доработанный законопроект "О медиа" (№2693-д).