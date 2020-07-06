Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
У Зеленского заявили о стабилизации эпидемии COVID-19
У Зеленского заявили о стабилизации эпидемии COVID-19
Вспышка бубонной чумы в азиатских странах: в ВОЗ сделали заявление
Вспышка бубонной чумы в азиатских странах: в ВОЗ сделали заявление
Монзуль рассудит финал Кубка Украины-2020
Монзуль рассудит финал Кубка Украины-2020
"Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона
"Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона

Что будет с Netflix и другими стриминг-платформами: депутаты доработали закон о медиа

Что будет с Netflix и другими стриминг-платформами: депутаты доработали закон о медиа
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф Укринформ
Депутаты предлагают усилить полномочия Национального совета по телерадиовещанию в части наложения санкций на медиа. Кроме того, законопроект о медиа не будет регулировать Netflix и другие стриминг-платформы.

Иностранные нелинейные медиа и платформы общего доступа к информации, в частности Netflix и Amazon Prime Video, изъяты из перечня субъектов, на которые будет распространяться регулирование законопроекта №2693-д "О медиа". Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Из числа субъектов, на которые распространяется регулирование закона "О медиа", изъяты иностранные нелинейные медиа и иностранные платформы общего доступа к информации (в частности, Netflix, Amazon Prime Video). Из перечня условий применения проекта изъяты положения о критериях доступности сервиса на территории Украины и возможности оплаты их гражданами или юридическими лицами Украины с территории Украины ", - отмечается в пояснительной записке.

В концепции предыдущей редакции законопроекта о медиа предлагалось ввести регистрацию в Украине стримингових сервисов, в том числе Netflix, Megogo, OLL.tv и таких социальных сетей, как Facebook, что предусматривало бы их налогообложение.

Как сообщалось, 19 мая Верховная Рада отправила в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа".

Ранее, 30 апреля, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект направить Комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики для подготовки на повторное первое чтение.

В Комитете Рады завершили работу над законопроектом о медиа

Комитет рекомендовал на базе основного и альтернативного законопроектов подготовить новую редакцию проекта закона о медиа с учетом замечаний и предложений экспертов Совета Европы, ведущих ассоциаций медийной индустрии и общественных организаций медийной сферы.

Законопроект №2693 "О медиа" зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года. Он предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

1 июля гуманитарный комитет рекомендовал Раде принять за основу доработанный законопроект "О медиа" (№2693-д).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Медиа, Netflix.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мужчинам за 50: какие напитки стоит исключить из рациона
02 Лучше не есть утром: что не стоит употреблять на голодный желудок
03 Продукты, которые можно и нужно хранить в морозилке
04 Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев
05 Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жаркий июль: погода в Киеве продолжает бить рекорды
Жаркий июль: погода в Киеве продолжает бить рекорды
Украинцам разрешили менять избирательный адрес онлайн
Украинцам разрешили менять избирательный адрес онлайн
Долгожданная прохлада: синоптики рассказали, когда спадет жара
Синоптики рассказали, когда спадет жара
&quot;Это будет потрясающе&quot;: Сильвестр Сталлоне готовит &quot;подарок&quot; фанатам &quot;Рокки&quot;
"Это будет потрясающе": Сильвестр Сталлоне готовит "подарок" фанатам "Рокки"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь