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Стало известно, кто временно возглавил Антимонопольный комитет

Стало известно, кто временно возглавил Антимонопольный комитет
Обновлено 19:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Исполнять обязанности главы Антимонопольного комитета Украины будет первая заместитель председателя - государственная уполномоченная Ольга Пещанская.

С 6 июля первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) - государственная уполномоченная Ольга Пещанская начинает выполнять обязанности главы АМКУ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"С сегодняшнего дня (6 июля - ред.) и.о. председателя АМКУ является первый заместитель председателя - государственная уполномоченная Ольга Пещанская", - говорится в сообщении.

На сайте комитета указано, что Пещанская была назначена на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного указом Президента Украины от 2 сентября 2019 года. До этого она занимала должность коммерческого директора ООО "СТЭМ Инжиниринг".

С декабря 2016 года по август 2019 года Пещанская работала директором ООО "Закупочные решения".

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Пещанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

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АМКУ.

Автор:

Телеграф
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