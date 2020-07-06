Стало известно, кто временно возглавил Антимонопольный комитет

Исполнять обязанности главы Антимонопольного комитета Украины будет первая заместитель председателя - государственная уполномоченная Ольга Пещанская.

С 6 июля первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) - государственная уполномоченная Ольга Пещанская начинает выполнять обязанности главы АМКУ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"С сегодняшнего дня (6 июля - ред.) и.о. председателя АМКУ является первый заместитель председателя - государственная уполномоченная Ольга Пещанская", - говорится в сообщении.

На сайте комитета указано, что Пещанская была назначена на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного указом Президента Украины от 2 сентября 2019 года. До этого она занимала должность коммерческого директора ООО "СТЭМ Инжиниринг".

С декабря 2016 года по август 2019 года Пещанская работала директором ООО "Закупочные решения".

Пещанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.