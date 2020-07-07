Резников о встрече советников президентов стран "нормандской четверки": Дискуссия шла 11 часов

"11 часов дискуссия шла, в том числе, о формулировках, интерпретациях, о слове, о запятой, о тире и т.д. Но главная была идея и цель, чтобы все четыре политических советника были готовы поставить подписи под определенным пакетом рекомендаций для Трехсторонней контактной группы. И в этом момент сближение позиций произошло, я свидетель этому. Но не было готовности делегации Российской Федерации подписаться под теми формулировками, которые предложили немецкая и французская сторона", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.
Резников отметил конструктивную и "проукраинскую" позицию внешнеполитических советников канцлера ФРГ Яна Геккера и президента Франции Эммануэля Бонна.
"В итоге, сошлись позиции по формулировкам Украины, Франции и Германии, но Россия попросила время, чтобы поработать над еще одним проектом, и высказать свои предложения. Поэтому договоренности не были достигнуты – это правда, но реальное сближение позиций произошло", - указал он.
Как сообщалось, по итогам встречи 3 июля в Берлине советников лидеров Нормандского формата Офис президента Украины сообщил, что Украина, Германия и Франция продемонстрировали готовность сделать максимум для выполнения парижских договорённостей лидеров государств Нормандского формата от декабря 2019 года, а Российская Федерация взяла паузу для подготовки ответа на эту консолидированную позицию трех стран.
Во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России участвовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который возглавлял украинскую делегацию.