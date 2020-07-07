Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Наев прокомментировал слова командующего ВМС об ожидаемой "полномасштабной военной конфронтации" с РФ
Наев прокомментировал слова командующего ВМС об ожидаемой "полномасштабной военной конфронтации" с РФ
Никто такого не делал: Украина рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ
Украина рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Новая реальность диктует новые правила: Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате
Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате

Резников о встрече советников президентов стран "нормандской четверки": Дискуссия шла 11 часов

Резников о встрече советников президентов стран "нормандской четверки": Дискуссия шла 11 часов
Обновлено 00:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников пояснил, что на переговорах политических советников лидеров государств Нормандского формата действительно произошло определенное сближение позиций, но делегация Российской Федерации не была готова подписаться под выработанными формулировками от Украины, Германии и Франции и взяла время на подготовку своих предложений.

"11 часов дискуссия шла, в том числе, о формулировках, интерпретациях, о слове, о запятой, о тире и т.д. Но главная была идея и цель, чтобы все четыре политических советника были готовы поставить подписи под определенным пакетом рекомендаций для Трехсторонней контактной группы. И в этом момент сближение позиций произошло, я свидетель этому. Но не было готовности делегации Российской Федерации подписаться под теми формулировками, которые предложили немецкая и французская сторона", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Резников отметил конструктивную и "проукраинскую" позицию внешнеполитических советников канцлера ФРГ Яна Геккера и президента Франции Эммануэля Бонна.

"В итоге, сошлись позиции по формулировкам Украины, Франции и Германии, но Россия попросила время, чтобы поработать над еще одним проектом, и высказать свои предложения. Поэтому договоренности не были достигнуты – это правда, но реальное сближение позиций произошло", - указал он.

Никто такого не делал: Украина рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ

Как сообщалось, по итогам встречи 3 июля в Берлине советников лидеров Нормандского формата Офис президента Украины сообщил, что Украина, Германия и Франция продемонстрировали готовность сделать максимум для выполнения парижских договорённостей лидеров государств Нормандского формата от декабря 2019 года, а Российская Федерация взяла паузу для подготовки ответа на эту консолидированную позицию трех стран.

Во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России участвовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который возглавлял украинскую делегацию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Украина, Франция, Россия, Алексей Резников, Нормандский формат.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
02 Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию
03 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
04 "Спросил, должен ли я уволиться": Смолий рассказал детали встречи с Зеленским
05 Катастрофа МАУ: В МИД не исключают, что Украина может обратиться в суд ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дания разрешила Nord Stream 2 возобновить строительство газопровода
Дания разрешила Nord Stream 2 возобновить строительство газопровода
Стало известно, кто временно возглавил Антимонопольный комитет
Стало известно, кто временно возглавил Антимонопольный комитет
Поочередно и группами: Зеленский встречается со ''слугами народа''
Поочередно и группами: Зеленский встречается со ''слугами народа''
ТОП самых мощных трав для женского здоровья
ТОП самых мощных трав для женского здоровья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь