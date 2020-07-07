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Верещук: Закон о территориальной обороне может быть рассмотрен уже на следующей сессии ВР

Верещук: Закон о территориальной обороне может быть рассмотрен уже на следующей сессии ВР
Обновлено 03:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Проект закона о территориальной обороне находится на конечном этапе разработки и может быть рассмотрен парламентом уже на следующей очередной пленарной сессии, заявила народный депутат фракции "Слуга народа" и председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

"На конечном этапе находится закон о территориальной обороне. Мы заслушивали на комитете версии, они были представлены. Если все будет хорошо, то на следующей очередной сессии мы рассмотрим в первом чтении и, я надеюсь, в целом этот закон", - сказала Верещук в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Депутат также добавила, что законопроект о резервистах на данный момент находится на стадии разработки.

Как сообщалось ранее, депутаты предлагают усилить полномочия Национального совета по телерадиовещанию в части наложения санкций на медиа. Кроме того, законопроект о медиа не будет регулировать Netflix и другие стриминг-платформы.

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Все по теме:

Верховная Рада, Ирина Верещук, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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