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Стефанишина: Чуда не произойдет, ЕС не откроет Украине сразу все границы

Стефанишина: Чуда не произойдет, ЕС не откроет Украине сразу все границы
18:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Одной из тем переговоров, которые правительственная делегация Украины провела сегодня в Брюсселе с представителями Еврокомиссии, была ситуация вокруг пандемии коронавируса и улучшение обмена эпидемиологическими данными, что будет содействовть скорейшему открытию границ.

"Сегодня речь шла об открытости границ, об их поэтапном открытии после выхода из коронакризиса.

Мы этот вопрос поднимали. И еврокомиссар Кириакидес, которая занимается здравоохранением, и другие коллеги отмечали, что это чисто технический процесс.

Поэтому мы постараемся максимально оперативно предоставлять всю информацию о ситуации с коронавирусом в Украине, и надеемся, что это будет содействовать скорейшему открытию границ, в соответствии с рекомендациями ЕС", - заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, можно ли ждать такое открытие границ уже осенью текущего года, вице-премьер выразила убеждение, что "чуда не произойдет".

"Я тут не буду оптимистичной. Не произойдет чуда, и мы не проснемся в одно прекрасное утро с открытыми границами по всей территории ЕС. Это процесс постепенный. Это процесс диалога не только здесь, в Брюсселе, но также диалога на двустороннем уровне. У нас происходит мощная дипломатическая работа. Сегодня мы достигли договоренности о более оперативном обмене статистическими данными и информацией", - сказала Стефанишина.

Она напомнила, что в Украине уровень смертности от коронавируса является самым низким в Европе, и это очень важный показатель. Украина также существенно повысила собственные способности по тестированию, и будет продолжать информирование по этому вопросу европейской стороны. Это, по мнению вице-премьера, будет содействовать постепенному открытию границ ЕС для граждан Украины.

Как сообщалось, 30 июня ЕС обнародовал рекомендации о постепенном открытии внешних границ ЕС с 1 июля 2020 года и определил 15 третьих стран, гражданам которых будет разрешен беспрепятственный въезд в ЕС. Критерием для включения в "разрешенный" список определены, в первую очередь, эпидемиологические показатели, по которым уровень заболеваемости коронавирусом в таких третьих странах должен быть равен или быть ниже уровня заболеваемости в странах ЕС. Украина в этот перечень пока не попала. Совет ЕС будет пересматривать и, по возможности, расширять этот перечень каждые две недели.

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Украина, ЕС, Карантин.

Автор:

Телеграф
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