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Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства

Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства
21:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Национальное агентство по предупреждению коррупции вручило два протокола об административном нарушении Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом сообщает НАПК.

"Так, после вступления в должность Президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов", - говорится в сообщении.

Таким образом, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомления в реестр поступило.

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"Итак, 7 июля Глава НАПК Александр Новиков составил и вручил Президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КоАП). Соответствующие материалы будут переданы в суд", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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Украина, Владимир Зеленский, НАПК.

Автор:

Телеграф
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