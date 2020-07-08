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Арахамия о роспуске Рады: Зачем это президенту делать? С кем он пойдет в коалицию?

Арахамия о роспуске Рады: Зачем это президенту делать? С кем он пойдет в коалицию?
01:03 Сегодня Телеграф УНИАН
Вероятность того, что президент Владимир Зеленский распустит Верховную Раду, составляет меньше 1%. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

На перевыборах "Слуга народа" не сможет получить такого же преимущества, как в 2019 году.

По словам Арахамии, сейчас нет никаких причин для роспуска парламента.

"Вы можете посчитать, взять текущие рейтинги и смоделировать картинку Рады будущего. От этого полностью проигрывает "Голос" - он просто исчезает с политической карты. Потом "Слуга народа" теряет 40-45 мандатов. Выигрывает партия Порошенко и ОПЗЖ, "Батькивщина" плюс-минус остается, как есть", - пояснил он.

Арахамия уверен, что Зеленский не заинтересован в роспуске парламента.

"Зачем это президенту делать? С кем он пойдет в коалицию? Он об этом достаточно откровенно рассказывает на встречах с депутатами нашей фракции. В этом нет смысла", - добавил депутат.

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Как сообщалось, ранее глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заверил, что монобольшинство в парламенте есть и нет никаких оснований для её роспуска.

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Все по теме:

Верховная Рада, Владимир Зеленский, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
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