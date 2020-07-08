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Глава МИД Литвы об отставке Смолия и делах против Порошенко: Очень тревожный сигнал

Глава МИД Литвы об отставке Смолия и делах против Порошенко: Очень тревожный сигнал
Обновлено 06:45 Сегодня Телеграф Укринформ
ЕС продолжает пристально следить за независимостью правосудия и борьбой с коррупцией в Украине, и в этом плане отставка главы НБУ Смолия и продолжение уголовного преследования экс-президента Порошенко являются тревожными сигналами для европейских партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время заседания виртуального круглого стола "Украинские реформы: что дальше?", организованного Chatham House.

"Мы об этом часто говорим, но позвольте мне повторить еще раз, что продолжение реформ, включая независимость правосудия, борьбу с коррупцией и усиление верховенства права в Украине, будут оставаться ключевыми аспектами, за которым мы будем следить очень пристально. Хочу откровенно сказать, что недавняя отставка главы НБУ Якова Смолия из-за политического давление посылает очень тревожный сигнал", - сказал Линкявичюс.

Он отметил, что Украине необходимо избегать подобных сигналов в будущем даже в сложных ситуациях, ведь "давить – это неправильно".

По словам главы МИД Литвы, продолжение уголовного преследования Петра Порошенко также посылает тревожный сигнал.

В то же время он отметил, что недавно Украина сделала очень позитивные шаги, внедрив земельную реформу и приняв и "банковский" закон.

Линкявичюс подчеркнул, что несмотря на российскую агрессию и продолжение войны на Донбассе уровень требований к реформированию Украины не снижается.

"С одной стороны, мы действительно сочувствуем Украине и выражаем политическую поддержку, но в то же время мы должны повторить, что реформы должны продолжаться, а прогресс в их осуществлении, прежде всего, зависит от мотивированности правительства", - указал глава МИД Литвы.

Как сообщалось ранее, глава НБУ Яков Смолий 1 июля подал Президенту заявление об увольнении из-за "систематического политического давления". 2 июля Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Смолия. Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект соответствующего постановления. 3 июля Рада уволила Смолия с должности.

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31 марта ВР на внеочередном заседании приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Он предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

13 мая Рада приняла во втором чтении и в целом поддержала так называемый "банковский" законопроект - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Этот закон является главным условием продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. За время его подготовки ко второму чтению депутаты внесли более 16 тысяч поправок.

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Все по теме:

ЕС, Литва, Петр Порошенко, Линас Линкявичюс, Яков Смолий.

Автор:

Телеграф
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