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Лечение COVID-19: Украина ведет переговоры о закупке лекарств

Лечение COVID-19: Украина ведет переговоры о закупке лекарств
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: moz.gov.ua
Украина ведет переговоры о закупке препарата ремдесивир для 8 тысяч больных COVID-19.

Праительство ведет переговоры о закупке препарата ремдесивир, которого хватит для лечения 8 тыс. пациентов от коронавирусной болезни. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что касается препарата ремдесивир: это лекарственное средство было сразу включено в протокол лечения, оно было включено, соответственно, нашими специалистами, украинскими, за что я им очень благодарен. Я считаю, что у нас действительно очень хороший протокол и мы это можем увидеть по эффективности лечения коронавирусной болезни, по тем показателям, которые есть, и проценте летальности, который является одним из самых низких в Европе", - сказал Максим Степанов.

По его словам, ремдесивир включен в протоколы лечения, но недоступен, с точки зрения продаж.

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"Его производит американская компания, сейчас уже провели определенные переговоры с компаниями, которые получили лицензию от компании Gilead, американской. Мы рассчитываем на закупку этого средства, сейчас проводим переговоры. Предварительно есть договоренность о закупке его в количестве, рассчитанном на лечение до 8 тыс. пациентов. Это две компании", - добавил Максим Степанов.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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