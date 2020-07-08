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ВР планирует созвать внеочередное заседание на 14 июля

ВР планирует созвать внеочередное заседание на 14 июля
14:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
В Верховной Раде планируют созвать внеочередное заседание на 14 июля, уже начался сбор подписей для этого. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Во вторник, 14 июля, Верховная Рада планирует собраться на внеочередное пленарное заседание.

Уже начали собирать подписи среди депутатов", - отметил нардеп.

По его словам, "на повестке дня шесть законопроектов".

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Также он обнародовал предварительную повестку дня.

Вопросы в нем касаются энергетики, лекарственных средств, защиты детей, развития спорта, изменений в Налоговый кодекс относительно работы э-кабинета и работы ФЛП, вопрос поддержки "Артека" и "Молодой гвардии".

Как сообщалось, Раде предложили начать следующую сессию с 1 сентября.

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Украина, ВР, Рада.

Автор:

Телеграф
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