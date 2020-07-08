ВР планирует созвать внеочередное заседание на 14 июля

"Во вторник, 14 июля, Верховная Рада планирует собраться на внеочередное пленарное заседание.
Уже начали собирать подписи среди депутатов", - отметил нардеп.
По его словам, "на повестке дня шесть законопроектов".
Также он обнародовал предварительную повестку дня.
Вопросы в нем касаются энергетики, лекарственных средств, защиты детей, развития спорта, изменений в Налоговый кодекс относительно работы э-кабинета и работы ФЛП, вопрос поддержки "Артека" и "Молодой гвардии".
Как сообщалось, Раде предложили начать следующую сессию с 1 сентября.