ВР планирует созвать внеочередное заседание на 14 июля

В Верховной Раде планируют созвать внеочередное заседание на 14 июля, уже начался сбор подписей для этого. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.