Ситуация на Донбассе: На заседании Комиссии Украина-НАТО обсуждались реформы

В Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО главное внимание сосредоточивалось на реализации реформ и ситуации по безопасности на Донбассе. Как говорится в сообщении на сайте Альянса, председательствовал на заседании заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

В Альянсе подчеркнули важность продолжения в Украине реформ в судебной системе, секторе безопасности и обороны и борьбы с коррупцией.

В частности, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала об усилиях Украины в проведении реформ и о ситуации по безопасности в Украине и вокруг нее.

В то же время, страны-члены Альянса подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и приветствовали настроенность Украины к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Также страны-члены НАТО подчеркнули важность осуществления внутренних реформ, особенно в судебной системе и в борьбе с коррупцией и реформировании сектора безопасности и обороны.

Кроме того, Джоанэ отметил, что Годовая национальная программа на 2020 год под эгидой Комиссии Украина-НАТО остается хорошей основой для обеспечения прогресса в реформах.

Заседание Комиссии Украина-НАТО стало также возможностью для обсуждения практических шагов для дальнейшего продвижения в общей повестке дня партнерства.

Как сообщалось, Организация североатлантического договора (НАТО) признала Украину участником партнерства расширенных возможностей. Этот статус является частью инициативы партнерства по совместимости войск, цель которой направлена на поддержание и углубление взаимодействия между НАТО и странами-партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии, которые проходят под эгидой НАТО.