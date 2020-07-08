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Стефанишина провела первую встречу с генсеком НАТО: передала письмо от Зеленского

Стефанишина провела первую встречу с генсеком НАТО: передала письмо от Зеленского
Обновлено 23:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Состоялась первая рабочая встреча Вице-премьера Ольги Стефанишиной с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, об этом сообщается на Facebook-странице Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Состоялась первая рабочая встреча Вице-премьера Ольги Стефанишиной с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой она передала письмо от Президента Украины Владимира Зеленского по случаю решения Альянса о предоставлении Украине статуса Партнера расширенных возможностей", — указано в сообщении.

Вице-премьер подчеркнула, что Украина готова наполнить практическим содержанием и конкретными шагами свое участие в Программе расширенных возможностей и стремится усиливать дальнейшую совместимость Вооруженных Сил Украины и стран-членов НАТО.

Заместитель Столтенберга обсудил в Эстонии угрозу России

Со своей стороны Генсек НАТО заверил, что союзники очень внимательно следят за процессами, которые происходят в Украине, и приветствуют прогресс и усилия страны в проведении реформ.

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Все по теме:

НАТО, Йенс Столтенберг, Ольга Стефанишина.

Автор:

Телеграф
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