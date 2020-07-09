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Заседание комиссии Украина-НАТО: обсуждали ситуацию на Черном и Азовском морях

Заседание комиссии Украина-НАТО: обсуждали ситуацию на Черном и Азовском морях
Обновлено 04:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Украина и НАТО, которые в среду провели заседание двусторонней комиссии на уровне послов, обменялись взглядами на ситуацию в сфере безопасности, в частности, в регионе Черного моря. Об этом по итогам переговоров в штаб-квартире НАТО заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Отвечая на вопрос о реакции НАТО на развитие ситуации в Черном и Азовском морях, она отметила, что эти вопросы обсуждались на всех уровнях.

"Ситуация с безопасностью была предметом обсуждения на всех встречах, в частности – в рамках заседания Комиссии Украина - НАТО. Украинская сторона, и я, в частности, подчеркнули важность пакета поддержки Украины в регионе Черного моря. Как вы знаете, будет пересматриваться комплексный пакет помощи, так называемый САР, и мы договорились на основе опыта, который у нас уже есть, наращивать сотрудничество в этом секторе", - рассказала Стефанишина.

Она отдельно подчеркнула, что все коллеги в НАТО выразили поддержку территориальной целостности Украины и признали прогресс в реформах сектора безопасности и обороны.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждалась ли угроза эскалации Россией боевых действий в Украине уже этой осенью, вице-премьер отметила, что стороны уделили внимание широкому кругу вопросов безопасности, в том числе и действиям России по дезинформации и пропаганде.

"Формат Комиссии (Украина – НАТО – ред.) не предполагал именно такой дискуссии. Но, безусловно, все участники поддержали территориальную целостность Украины и подтвердили настроенность на работу в рамках действующих форматов Минского и Нормандского процессов. Германия и Франция также со своей стороны подтвердили настрой на работу в этом формате. Отдельное внимание уделялось целенаправленным усилиям Российской Федерации в направлении дезинформации и пропаганды. Это было отдельным блоком нашего обсуждения", - сообщила Стефанишина.

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Она воздержалась от освещения деталей дискуссии, сославшись на то, что формат встречи в рамках Комиссии Украина - НАТО был "достаточно закрытым".

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Все по теме:

Азовское море, НАТО, Черное море, Ольга Стефанишина.

Автор:

Телеграф
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