Стефанишина: Украина будет развивать сотрудничество по безопасности как с НАТО, так и с ЕС

Украина не видит противоречия между намерениями Евросоюза усиливать свои оборонительные возможности и ролью НАТО в обеспечении европейской стабильности, поскольку пытается развивать интенсивные отношения в этих сферах с обеими структурами. Об этом заявила Ольга Стефанишина.

Именно так она ответила на вопрос, есть ли у правительства Украины устойчивая политическая позиция относительно стремления ЕС к "стратегической автономии" и необходимости сохранять крепкие трансатлантические связи.

"Я не думаю, что есть смысл формировать уникальную устойчивую позицию относительно этих процессов, потому что этот дискурс происходит в рамках не первой Европейской комиссии - и уже не первый год.

Еврокомиссия продолжает формулировать стратегические направления в сфере безопасности и обороны. Это важно.

Украина пытается приобщаться к инициативам. Сотрудничество в рамках НАТО также является приоритетом с точки зрения реформирования сектора безопасности и обороны на основе стандартов Альянса. Но так же мы сотрудничаем с Европейским оборонным агентством в тех вопросах, где это возможно, в контексте обмена информацией, теоретических учений и тренингов. То есть такой диалог существует (с обеими сторонами – ред.). Но, скорее всего, это неполитический диалог", - заметила Стефанишина.

Как сообщалось, участники Комиссии Украина - НАТО, заседание которой на уровне послов состоялось 8 июля в Брюсселе, обсудили дальнейшие шаги по практическому наполнению сотрудничества, в частности с учетом нового статуса Украины как партнера с расширенными возможностями.