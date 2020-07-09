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Украина и Швеция намерены укреплять оборонное сотрудничество
Украина и Швеция намерены укреплять оборонное сотрудничество
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Украина и Швеция намерены укреплять оборонное сотрудничество

Украина и Швеция намерены укреплять оборонное сотрудничество
20:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: mil.gov.ua
Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны Королевства Швеция Петер Хултквист провели видеоконференцию, во время которой обсудили оборонное сотрудничество между государствами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"9 июля проведена видеоконференция между министром обороны Украины Андреем Тараном и министром обороны Королевства Швеция Петером Хултквистом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время мероприятия стороны обсудили широкий спектр направлений, по которым осуществляется оборонное сотрудничество между государствами, среди них: обмен опытом по вопросам выполнения мероприятий оборонной реформы, развития способностей вооруженных сил, в том числе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, сотрудничество в области инженерной подготовки, инструкторская помощь по подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также вопрос возвращения к выполнению договоренностей, которые были отложены в связи с распространением эпидемии COVID-19.

Руководители оборонных ведомств подтвердили решимость поддерживать активный военно-политический диалог между государствами и договорились осуществить обмен визитами с целью подписания Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Королевства Швеция о сотрудничестве в сфере обороны и дальнейшего укрепления взаимоотношений.

"12 июня Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (EOP). Нам удалось этого достичь благодаря эффективной реализации оборонной реформы и поддержки наших партнеров. Как известно, Королевство Швеция имеет статус EOP с 2014 года. Мы заинтересованы в изучении опыта вашего сотрудничества с Североатлантическим альянсом в указанном формате", - отметил Андрей Таран.

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Петер Хултквист подтвердил поддержку Украины в ее стремлении укреплять обороноспособность государства, а также перенимать европейские и евроатлантические подходы и стандарты, внедрять их в деятельность Вооруженных Сил. Министр обороны Королевства Швеция подчеркнул, что сотрудничество государств основывается на общих европейских ценностях, взаимоуважении, стремлении развивать двусторонние отношения и совместно противостоять вызовам безопасности.

Отдельно министр обороны Украины поблагодарил шведских партнеров за содействие в подготовке украинских подразделений в составе операции UNIFIER, а также работы в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке.

Андрей Таран и Петер Хултквист договорились продолжать обмен опытом по вопросам развития и реформирования вооруженных сил, а также сосредоточить внимание на совместном участии в многонациональных учениях.

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Украина, Швеция, Минобороны, Петер Хультквист, Андрей Таран.

Автор:

Телеграф
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