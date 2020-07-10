Земля-плоская! На сайте Зеленского появилась интересная петиция

На сайте Президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция под названием "Земля-плоская". Президента просят опровергнуть шаровидную теорию земли и внести соответствующие изменения в школьную программу.

Журналист Рауль Чилачава зарегистрировал петицию на сайте Президента, где просит дать распоряжение Национальной академии наук и опровергнуть теорию о том, что земля круглая.

Об этом сообщает активист на своей странице в Фейсбук.

"В связи с тем, что теория шаровидной земли является частью мирового заговора с целью обмануть человечество - просим срочно дать распоряжение НАН Украины провести аудит ложной теории и внести соответствующие изменения в школьную программу до начала учебного года", - говорится в тексте петиции.

Сайт президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировал электронную петицию, перейти и проголосовать можно по ссылке.

К посту активиста появились одобрительные комментарии: "Настоящая государственная позиция! Братья, поддержим господина Рауля!", "Мы за правду! Долой масонскую сволочь по науке!" "Они на аудит, кучу денег спишут и ничего НЕ выяснят".

Как сообщалось, в марте президента Украины Владимира Зеленского призвали отобрать у олигархов все украинские телеканалы и сделать их государственными. На сайте главы государства была размещена соответствующая петиция.