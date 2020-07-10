Поздравлял ли Порошенко Путина в 2014 году: в Кремле прояснили ситуацию

В Кремле заявили, что поздравлений по случаю Дня России в 2014 году от бывшего президента Украины Петра Порошенко не было.

В ходе брифинга с журналистами сегодня, 10 июля, Дмитрия Пескова попросили прояснить ситуацию с поздравлениями 12 июня в 2014 году.

Песков отметил, что он не может подтвердить этот факт.

"Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению", - заявил Песков журналистам.

Кроме того, он заявил, что ничего не знает о телефонных разговорах, в которых бы звучали такие поздравления.

Также, Пескова попросили прокомментировать достоверность разговора между Порошенко и Путина, который якобы состоялся 30 апреля 2015 года.

На что он ответил, что Кремль не разглашает детали международных разговоров.

"Что касается опубликованной записи, мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место, и также я не могу ничего сказать об аутентичности этой записи", - отметил Песков.

Напомним, 6 июля в прямом эфире депутат от Слуги народа Верещук обвинила пятого президента Украины в том , что он в 2014 году поздравил президента РФ с Днем России.