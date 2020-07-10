Ляшко проехался в авто с Тимошенко и снял видео вверх ногами

Олег Ляшко с Юлией Тимошенко по пути в Черниговскую область ввел трансляцию на Facebook-странице и снял видео вверх ногами.

Бывший народный депутат Олег Ляшко с Юлией Тимошенко отправился в Черниговскую область. Во время поездки он снял "перевернутое" видео.

Соответствующие видео появилось на странице Ляшко в Facebook.

Ляшко во время записи перевернул телефон и прокомментировал, что так лучше видно Юлию Тимошенко. При этом часть экрана закрывала рука.

"Вот если даже Тимошенко мне доверяет, чтобы я ее провез, то вы мне может доверить, чтобы я вас вез хотя бы в округе", - сделал вывод Ляшко.

Также, политик отметил, что Юлия Тимошенко умеет водить автомобиль и он предложил ей руль.