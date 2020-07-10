Последствия заявлений Саакашвили: МИД Грузии вновь вызвал посла Украины

В Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с послом Украины в Грузии Игорем Долговым после заявлений главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

"В МИД Грузии состоялась встреча с послом Украины в Грузии Игорем Долговым", - говорится в сообщении.

По информации МИД, в ходе встречи грузинская сторона еще раз подчеркнула стратегические отношения и дружбу между Грузией и Украиной и выразила обеспокоенность по поводу недопустимых заявлений официального лица Украины в адрес властей Грузии.

Было отмечено, что такие действия, которые также являются нарушением законодательства Грузии, наносят значительный ущерб отношениям двух стран.

Грузинская сторона выразила надежду, что украинская сторона даст надлежащую оценку данному факту, и обе стороны приложат усилия для дальнейшего развития отношений.

По словам украинского посла, он передаст Киеву позицию официального Тбилиси. В то же время он подчеркнул, что недавнее заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили отражает только его личные взгляды.

Как сообщалось, накануне глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Саакашвили заявил, что считает "правительство Грузии полностью нелегитимным".

Президент Владимир Зеленский 7 мая назначил бывшего президента Грузии, бывшего председателя Одесской ОГА Саакашвили главой Исполнительного комитета Национального совета реформ.

В июне посла Украины в Тбилиси Долгова вызывали в МИД Грузии для разъяснения заявления Саакашвили о парламентских выборах в Грузии.