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Поступление без ВНО для выпускников с ОРДЛО и Крыма: Зеленский подписал закон

Поступление без ВНО для выпускников с ОРДЛО и Крыма: Зеленский подписал закон
17:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей" №744-ІХ, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украины территорию, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - сказал Зеленский.

Так, закон, который подписал президент, расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. В частности, они смогут поступить в любого заведения высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

Для указанной категории абитуриентов вступление происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО - по собственному выбору.

Ранее поступление по квоте предусматривался только для жителей временно оккупированного Крыма и г.Севастополя и только до ограниченного перечня высших учебных заведений.

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"Закон вступает в силу на следующий день после опубликования", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3734 "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц)".

За документ в целом проголосовало 310 народных депутатов.

Законопроект авторства Зеленского был подан в Верховную Раду 24 июня и был определен президентом как неотложный.

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Все по теме:

Украина, Крым, ВНО, Владимир Зеленский, ОП, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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