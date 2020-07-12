"Уважайте себя": Юлия Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель впервые прокомментировала слухи о том, что она якобы беременна от Владимира Зеленского.

Мендель назвала фейком эту информацию и призвала уважать других и себя.

Соответствующие заявление она сделала в своем Instagram.

"Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы потребляете. Особенно когда речь идет об информации. Уважайте других и, главное, — уважайте себя",- сообщила она.

Как сообщалось, ранее в материале "24 канала" сообщалось о самых громких фейках этого года. В рейтинге на первом месте оказалась статья о беременности Юлии Мендель от президента Украины.

Кроме того, на прошлой недели стали распространятся слухи о романе главы государства с пресс-секретарем. Об этом сообщали журналисты и политики. Одним из источников был Геннадий Балашов. В своем YouTube-канале он сообщил, что если эти слухи подтвердят, то слуг народа ожидает крах.

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил Юлию Мендель своим пресс-секретарем в июне 2019 года.

Юлия Мендель родом из Херсонской области, ей 32 года. Она работала журналисткой на украинских телеканалах, а также сотрудничала с иностранными изданиями.

В октябре прошлого года она попала в скандал, якобы оттолкнула журналиста во время пресс-конференции с тогдашним руководителем Офиса Президента Андреем Богданом.