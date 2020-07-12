"Уважайте себя": Юлия Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского

Мендель назвала фейком эту информацию и призвала уважать других и себя.
Соответствующие заявление она сделала в своем Instagram.
"Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы потребляете. Особенно когда речь идет об информации. Уважайте других и, главное, — уважайте себя",- сообщила она.
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Кожен Фейк має своє ім’я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворців року. Читайте, думайте і пам’ятайте: Ви - те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне - поважайте себе. https://www.google.com.ua/amp/s/24tv.ua/vagitna-mendel-ni-top-feyki-2020-roku-novini-odesi-sogodni_n1375695/amp
Как сообщалось, ранее в материале "24 канала" сообщалось о самых громких фейках этого года. В рейтинге на первом месте оказалась статья о беременности Юлии Мендель от президента Украины.
Кроме того, на прошлой недели стали распространятся слухи о романе главы государства с пресс-секретарем. Об этом сообщали журналисты и политики. Одним из источников был Геннадий Балашов. В своем YouTube-канале он сообщил, что если эти слухи подтвердят, то слуг народа ожидает крах.
Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил Юлию Мендель своим пресс-секретарем в июне 2019 года.
Юлия Мендель родом из Херсонской области, ей 32 года. Она работала журналисткой на украинских телеканалах, а также сотрудничала с иностранными изданиями.
В октябре прошлого года она попала в скандал, якобы оттолкнула журналиста во время пресс-конференции с тогдашним руководителем Офиса Президента Андреем Богданом.