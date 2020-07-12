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"Священная тема": Путина "внутренне коробит" от слов Зеленского

"Священная тема": Путина "внутренне коробит" от слов Зеленского
Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф УНН
Президента России Владимира Путина "внутренне коробят" высказывания Президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР во второй мировой войне. Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов.

"Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит", - сказал Дмитрий Песков, комментируя, что высказывания Владимира Зеленского по поводу роли Советского Союза в Великой отечественной войне.

Напомним, на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Освенциме 27 января 2020 года Президент Зеленский назвал нападение на Польшу в 1939 году сговором двух тоталитарных режимов СССР и нацистской Германии.

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам необходимо объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие", - заявил тогда глава государства.

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Позже российский президент Владимир Путин прокомментировал слова Зеленского, заявил, что оценивает их негативно.

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Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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