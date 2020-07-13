Разумков созывает депутатов на еще одно внеочередное заседание Рады

Во вторник 14 июля, в 15:00, состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Еще одно внеочередное заседание Верховной Рады состоится во вторник, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Сейчас будет подготовлено еще одно распоряжение главы Верховной Рады о созыве внеочередного заседания Верховной Рады завтра в 15 часов… по требованию 158 народных депутатов Украины", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он сообщил, что перечень вопросов для внеочередного заседания во вторник уже определен и в ближайшее время "будет донесен до народных депутатов Украины".

Как сообщалось, в понедельник в 14.00 также начнется внеочередное заседание парламента.