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Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах и пригласил в Украину

Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах и пригласил в Украину
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Анджея Дуду с победой на выборах президента Польши и пригласил посетить Украину.

Владимир Зеленский поздравил Анджея Дуду с переизбранием на пост президента Польши.

"Искренне поздравляю господина президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!", - написал он в своем Twitter в понедельник.

Как сообщалось, действующий президент Польши Анджей Дуда заручается большей поддержкой избирателей во втором туре выборов главы государства, за него отдали голоса 50,4% избирателей, его конкурент, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49,6% голосов - таковы данные опросов, проведенных на выходах с избирательных участков.

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Все по теме:

Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда.

Автор:

Телеграф
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