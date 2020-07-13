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Зеленский подписал закон о поддержке культуры на карантине

Зеленский подписал закон о поддержке культуры на карантине
14:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Президент Владимир Зеленский подписал закон относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в условиях карантина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Креативные индустрии, учреждения культуры – среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому нуждаются в не меньшей поддержке, чем традиционные отрасли бизнеса", - отметил Президент.

В ОП рассказали, что закон № 692-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" Верховная Рада приняла во втором чтении 16 июня. Его поддержали 343 народных депутата.

Документом устанавливается уменьшение платы за аренду имущества по требованию нанимателя учреждения культуры, который осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества, в течение всего времени, когда оно не могло использоваться. 

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Также документ предоставляет дополнительные возможности для радио через упрощение процедур путем внесения изменений в закон "О рекламе".

Кроме того, документ также распространяет господдержку кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроектов. Отмечается, что для национальных игровых, анимационных, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, сериалов и фильмов-дебютов она может быть в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости.

Вносятся изменения в закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" с целью нормализации предоставления учреждениями культуры платных услуг в сфере культуры и искусств.

Кабинет министров в месячный срок со дня вступления в силу закона должен разработать и утвердить порядок и условия предоставления господдержки кинематографии в форме государственной субсидии на развитие кинопроекта. Также правительство должно утвердить перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры, которые не являются арендой.

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Украина, Карантин, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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