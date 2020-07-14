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Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"

Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"
00:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта №2398-д "Об оборонных закупках" на внеочередном заседании парламента на этой пленарной неделе. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"На этой неделе мы будем делать внеочередное заседание по ному законопроекту об оборонных закупках. Индустрия очень ждет избавления от советских рудиментов, которые находятся в системе закупок", - сказал Арахамия в понедельник.

Депутат также анонсировал принятие уже на четвертой сессии ВР в сентябре нового закона об СБУ.

"Я думаю, вы имеете ввиду новый законопроект о СБУ, который нарабатывается в нашем комитете и мы как раз в сентябре выносим этот законопроект уже на голосование", - сказал глава фракции "Слуга народа".

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Упомянул Арахамия и о проекте закона о разведке: "В том числе и новый закон о разведке, который все так давно ждали". На данный момент принятым в первом чтении является документ с регистрационным номером №2412-д "О разведке" авторства Арахамии и членов комитета по нацбезопасности и обороне от фракции "Слуга народа".

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Все по теме:

Верховная Рада, Слуга народа, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
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