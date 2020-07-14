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Нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе

Нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
17:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
В Раде зарегистрировали 2 проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии закона "Об игорном бизнесе". Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Так, авторами проекта постановления №2285-д-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" является внефракционный народный депутат Вадим Новинский, Виктория Гриб, Сергей Магера, Муса Могомедов, Дмитрий Шенцев и Дмитрий Шпенов.

Авторы аналогичного проекта постановления №2285-д-П1 - члены фракции "Батьківщина" во главе с Юлией Тимошенко.

Согласно регламенту, без отклонения народными депутатами указанных проектов постановлений Председатель Верховной Рады не сможет подписать закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" и передать его на подпись Президенту.

Верховная Рада узаконила игорный бизнес

Как сообщалось, Верховная Рада 14 июля приняла закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Среди основных пунктов закона - введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд, регулирование "классических" лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года). Вводятся ограничения по рекламе игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Запрет на игорный бизнес действовал в Украине в течение 11 лет.

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Украина, Рада, Игорный бизнес.

Автор:

Телеграф
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