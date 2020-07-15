Депутаты отложили постановление о сокращении районов

Депутаты пока отложили постановление о новом административном делении в Украине. Под парламентом собрался митинг, люди требовали снять постановление с рассмотрения.

На сегодняшнем заседании парламента народные депутаты не будут рассматривать постановление о ликвидации и образовании новых районов в Украине.

Проект постановления №3650 снят с повестки дня.

Известно, что о снятии законопроекта попросила фракций "Слуга народа". С соответствующим предложением выступил глава партии Александр Корниенко. Что стало причиной такого решения, не сообщается.

Сегодня, под зданием парламента проходит митинг. Люди протестуют против реформирования районов.

Напомним, в Украине планируют провести административную реформу. Планируется сокращение районов с 490 до 100.

Премьер Денис Шмигаль пояснил, что существующее административные единицы были созданы еще в СССР и не отвечает современным стандартам, "поэтому надо наводить порядок".

Такое решение вызвало недовольство населения в некоторых регионах. Люди вышли с протестами на улицы, опасаясь оттока финансов со своих районов.