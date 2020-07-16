В Раде проходит торжественное заседание: Зеленский обратился к депутатам

В Верховной Раде проходит торжественное заседание, посвященное 30-летию принятия декларации о государственном суверенитете Украины.

В заседании принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. С торжественной речью он выступил с трибуны парламента и заявил депутатам, что нужно быть людьми не с большими аппетитами, а с большой мечтой.

В зале присутствую бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

Кроме того, в зале присутствуют члены правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководители судебной ветви власти, а также главы дипломатических представительств иностранных государств и руководители представительств международных организаций

В начале заседания в зал ВР внесли Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский сегодня еще планирует посетить заседание фракции Слуга народа, на котором должны провести праймериз и избрать кандидата для участия в выборах мэра Киева от политической силы.

На утреннем заседании депутаты утвердили нового главу Национального банка Украины, а также проголосовали за нового вице-премьера по промышленности.