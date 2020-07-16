Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Верховная Рада проголосовала за нового вице-премьера по промышленности
Верховная Рада проголосовала за нового вице-премьера по промышленности
Украину поделят на четыре карантинные зоны: что изменится
Украину поделят на четыре карантинные зоны: что изменится
Динамо - Заря: кто фаворит матча
Динамо - Заря: кто фаворит матча
В Эфиопии нашли инструмент, которому 1,4 млн лет (Фото)
В Эфиопии нашли инструмент, которому 1,4 млн лет (Фото)

В Раде проходит торжественное заседание: Зеленский обратился к депутатам

В Раде проходит торжественное заседание: Зеленский обратился к депутатам
Обновлено 16:43 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua
В Верховной Раде проходит торжественное заседание, посвященное 30-летию принятия декларации о государственном суверенитете Украины.

В заседании принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. С торжественной речью он выступил с трибуны парламента и заявил депутатам, что нужно быть людьми не с большими аппетитами, а с большой мечтой.

В зале присутствую бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

Кроме того, в зале присутствуют члены правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководители судебной ветви власти, а также главы дипломатических представительств иностранных государств и руководители представительств международных организаций

В начале заседания в зал ВР внесли Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский сегодня еще планирует посетить заседание фракции Слуга народа, на котором должны провести праймериз и избрать кандидата для участия в выборах мэра Киева от политической силы.

На утреннем заседании депутаты утвердили нового главу Национального банка Украины, а также проголосовали за нового вице-премьера по промышленности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Депутаты, Владимир Зеленский, Верхова Рада.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым: родственники погибшего требуют баснословную сумму
02 16 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Кто такой Кирилл Шевченко: биография и интересные факты
04 Глава аппарата ВР написал заявление об отставке
05 "Мы не котята, мы сторожевые псы": Вятрович призывает людей собраться у Рады в защиту украинского языка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
Еще одна туристическая страна отменила карантин для украинских туристов
Еще одна туристическая страна отменила карантин для украинских туристов
COVID-19 забрал жизни 586 890 человек
COVID-19 забрал жизни 586 890 человек
Все до мельчайших деталей: представлен трейлер &quot;DIRT 5&quot; (Видео)
Все до мельчайших деталей: представлен трейлер "DIRT 5" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь